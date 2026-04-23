Теракт в Киеве: почему у стрелка не изъяли оружие после уголовного производства в 2023 году
- Против Дмитрия Васильченкова было открыто уголовное производство в 2023 году, однако оружие у него не изъяли из-за примирения сторон в суде.
- Полиция проверяет, могла ли медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний для получения оружия, быть купленной.
Против Дмитрия Васильченкова, который устроил смертельную стрельбу в Киеве, еще в 2023 году открыли уголовное производство. Впрочем, после его закрытия в связи с примирением сторон оружие у мужчины не изъяли.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".
Почему у Васильченкова не забрали оружие?
В 2023 году в отношении Дмитрия Васильченкова открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений, однако впоследствии стороны примирились в суде. По словам Ивана Выговского, фигурант имел конфликтный характер, а возможные психические расстройства еще должна установить экспертиза.
Именно в этой ситуации у него сначала был словесный конфликт, который перерос в стрельбу и, я думаю, он потерял самоконтроль. Хотя, если говорить об оружии, разрешение на которое он получил в 2020 году, то все соответствующие документы, медицинские, в том числе, есть,
– пояснил глава Нацполиции.
Он добавил, что правоохранители уже установили клинику, где Васильченков проходил медосмотр, и получили справку формы 127/о, которая подтверждает отсутствие противопоказаний для получения оружия.
В то же время Выговский отметил, что сейчас проверяется, могла ли эта справка быть купленной.
По словам полиции, разрешение на оружие было выдано до открытия производства, а судимости у мужчины не было, поскольку дело закрыли из-за примирения сторон. В случае назначения наказания, например штрафа, оружие могли бы изъять.
Интересно! Психолог Елена Шершнева рассказала 24 Каналу, что на такие действия стрелка могли спровоцировать вражеские спецслужбы, ведь мужчина находился в тяжелом психологическом состоянии. По ее словам, в случае Васильченкова можно говорить даже о признаках параноидального психоза: стиль его сообщений, высказанные там идеи и его последний поступок свидетельствуют о вероятной потере связи с реальностью.
Кем был киевский террорист?
Известно, что теракту в Киеве предшествовал бытовой конфликт между нападавшим и его соседом. Во время ссоры мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия, после чего вернулся в помещение и взял другое оружие. С момента, когда злоумышленник покинул дом, до захвата заложников в супермаркете прошло около десяти минут.
Сам 58-летний Дмитрий Васильченков называл себя генералом российской армии. Он использовал аббревиатуру "ВДВ" в электронных адресах, а также имел аккаунт в Facebook под названием "Бахмут В.Д.В.", где публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения.
Между тем отец стрелка оказался гражданином России и полковником в отставке: он служил в Рязанском командном училище ВДВ. Там мужчина возглавлял научную школу и работал профессором кафедры автомобильной техники.