Радова, которая возглавляет это управление, вынесла доказательства из здания КГГА и спрятала их в машине. Также она просила неизвестного работника КГГА удалить данные с компьютера до того, как их увидят правоохранители.

Другая история Из-за хищений на программе ремонта жилого фонда: СБУ провела обыски в КГГА

Что известно о деле

Прокуратура расследует дело по факту кражи бюджетных денег. Речь идет о сумме более 700 тысяч гривен. По данным следствия, Управление туризма КГГА заплатило такую ​​сумму за рекламу культурного мероприятия – международного конкурса хоровых песнопений в Киеве, впрочем, эти услуги фактически не были предоставлены.

Прокуратура провела обыски в Управлении, но необходимых документов не нашли. Как оказалось, их спрятали от следствия и сделала это руководитель Управления Марина Радова, говорится в сообщении прокуратуры. Именно она и подписывала платежки.

Чиновницы пытаются скрыть доказательства

В деле фигурирует и предшественник Радовой – Антон Тараненко. Он переводил первую часть этих средств, но подписей "никогда не ставил". Это в телефонном разговоре с Радовой сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, которая выясняла у подчиненной детали договора, которым заинтересовались в прокуратуре.

Также Радова разговаривала с бухгалтерией и неизвестным сотрудником КГГА – предмет разговора тот же – их просили помочь скрыть доказательства от следствия.

Вот запись этих разговоров: видео

Что сказали в КГГА

Сейчас в КГГА не подтвердили подлинность записей. Сайту 24 канала Марина Радова сказала, что пока не будет комментировать их. Она объяснила, что очень занята и "комментировать нечего", но она готова будет разговаривать уже "после праздников".