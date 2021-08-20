Радова, яка очолює це управління, винесла докази з будівлі КМДА й заховала їх у машині. Також вона просила невідомого працівника КМДА видалити дані з комп’ютера до того, як їх побачать правоохоронці.

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Що відомо про справу

Прокуратура розслідує справу фактично крадіжки бюджетних грошей. Йдеться про суму понад 700 тисяч гривень. За даними слідства, Управління туризму КМДА заплатило таку суму за рекламу культурного заходу – міжнародного конкурсу хорових співів у Києві, втім ці послуги фактично не були надані.

Прокуратура провела обшуки в Управлінні, але необхідних документів не знайшли. Як виявилось, їх заховали від слідства й зробила це керівниця Управління Марина Радова, йдеться у повідомленні прокуратури. Саме вона й підписувала платіжки.

Чиновниці намагаються приховати докази

У справі фігурує й попередник Радової – Антон Тараненко. Він переводив першу частину цих коштів, але підписів "ніколи не ставив". Це у телефонній розмові з Радовою сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда, яка з’ясовувала у підлеглої деталі договору, яким зацікавились в прокуратурі.

Також Радова розмовляла з бухгалтерією та невідомим працівником КМДА – предмет розмови той самий – їх просили посприяти приховати докази від слідства.

Ось запис цих розмов: відео

Що сказали в КМДА

Наразі в КМДА не підтвердили справжність записів. Сайту 24 каналу Марина Радова сказала, що поки не буде коментувати їх. Вона пояснила, що дуже зайнята й "коментувати немає чого", але вона готова буде розмовляти вже "після свят".