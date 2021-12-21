На Троещине в Киеве из-за гирлянды дотла выгорел балкон квартиры
Источник:ГСЧС Киева
Пожар на улице Закревского в Деснянском районе Киева произошел утром 21 декабря. Инцидент произошел в результате замыкания в удлинителе, от которого работала гирлянда.
Спасатели ГСЧС узнали о пожаре на первом этаже 22-этажки в 6:24, когда большинство людей еще спало. Огонь довольно быстро перекинулся на вещи владельцев квартиры и охватил весь балкон.
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Пожарные, прибывшие на место происшествия, увидели, что площадь пожара достигла всего 4 квадратных метра.
Люди чудом не пострадали
- Пожар произошел в доме №95 на улице Закревского на балконе квартиры на первом этаже.
- Возгорание, как утверждают эксперты, произошло в удлинителе. Очевидцы говорят, что владельцы квартиры включили на ночь гирлянду.
- Спасатели мгновенно начали тушить пожар и сделали это в 7:02.
- В результате инцидента никто не пострадал. Владельцам квартиры и другим жильцам дома удалось беспрепятственно выбежать на улицу.
Пожарные говорят, что огонь уничтожил личные вещи хозяев квартиры на балконе и повредил металлопластиковое окно. Кроме того, стены и потолок квартиры закоптил дым.
На месте происшествия работали 15 бойцов ГСЧС. Окончательную причину возгорания будут устанавливать полицейские.
Смотрите видео с места пожара на Троещине в Киеве:
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