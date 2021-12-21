На Троещине в Киеве из-за гирлянды дотла выгорел балкон квартиры

Пожар на улице Закревского в Деснянском районе Киева произошел утром 21 декабря. Инцидент произошел в результате замыкания в удлинителе, от которого работала гирлянда.

Спасатели ГСЧС узнали о пожаре на первом этаже 22-этажки в 6:24, когда большинство людей еще спало. Огонь довольно быстро перекинулся на вещи владельцев квартиры и охватил весь балкон.

Смотрите также В многоэтажке в Каменском под Днепром произошел взрыв, есть пострадавший

Пожарные, прибывшие на место происшествия, увидели, что площадь пожара достигла всего 4 квадратных метра.

Люди чудом не пострадали

Пожар произошел в доме №95 на улице Закревского на балконе квартиры на первом этаже.

Возгорание, как утверждают эксперты, произошло в удлинителе. Очевидцы говорят, что владельцы квартиры включили на ночь гирлянду.

Спасатели мгновенно начали тушить пожар и сделали это в 7:02.

В результате инцидента никто не пострадал. Владельцам квартиры и другим жильцам дома удалось беспрепятственно выбежать на улицу.

Пожарные говорят, что огонь уничтожил личные вещи хозяев квартиры на балконе и повредил металлопластиковое окно. Кроме того, стены и потолок квартиры закоптил дым.

На месте происшествия работали 15 бойцов ГСЧС. Окончательную причину возгорания будут устанавливать полицейские.

Смотрите видео с места пожара на Троещине в Киеве:

Последние пожары в Киеве

Вечером 14 ноября в Киеве загорелась крыша ресторана "Гнездо" на Андреевском спуске. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

18 декабря возгорание произошло в ресторане "Ватра" на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе. Несмотря на то, что огонь охватил 30 квадратных метров и большую часть здания, пожарные потушили его за считанные минуты.