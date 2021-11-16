На Троещине маршрутка протаранила такси, проехав на красный: фото с места аварии

В Киеве на перекрестке улиц Маяковского и Закревского произошло серьезное ДТП. Вечером 15 ноября там столкнулись маршрутка и такси.

К счастью, на момент аварии в маршрутке было только трое пассажиров, никто из них не пострадал. Однако женщина, которую везло такси, получила травмы – она якобы не была пристегнута ремнем безопасности и сильно ударилась головой. Пострадавшую сразу госпитализировали в больницу.

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Маршрутчик якобы поехал на красный сигнал светофора / Фото из телеграм-канала Magnolia TV

От удара передняя боковая часть такси полностью разбилась / Фото из телеграм-канала Magnolia TV

Маршрутчик надеялся проскочить

По словам таксиста, который был за рулем Skoda, он двигался по улице Закревского по правилам. Светофор же показал ему зеленый сигнал.

Однако в этот момент с улицы Закревского выехала маршрутка, попытавшаяся проигнорировать красный свет для нее.

Водитель такси пытался избежать столкновения, но побоялся лобового удара с другими автомобилями.

В конце концов, маршрутка врезалась в легковой автомобиль.



Пассажирка такси не была пристегнута и сильно ударилась головой / Фото из телеграм-канала Magnolia TV

В деталях происшествия теперь будут разбираться следователи / Фото из телеграм-канала Magnolia TV

Водитель маршрутки отрицает свою вину

Водитель общественного транспорта отрицал свою причастность к аварии и утверждал, что ничего не нарушал. Однако свидетели настаивают на том, что мужчина не остановился на красный свет. Теперь в деталях и причинах аварии будут разбираться следователи.

Похожая авария на Севастопольской площади

Поздно вечером 14 ноября на Севастопольской площади в столице легковушка протаранила заднюю часть маршрутки. Ее водитель устроил на дороге гонку с другим автомобилем и спровоцировал аварию. По словам водителя маршрутки, в машине ехали нетрезвые люди. Один из мужчин вышел из салона с разбитым лицом и убежал.