На Трухановом острове горел ЮБК: эксклюзивный фоторепортаж

Вечером, 3 января, в Киеве на Трухановом острове загорелся развлекательный комплекс "Южный берег Киева". Возгорание удалось потушить, однако огонь превратил часть территории в пепелище.

В полиции 24 каналу рассказали, что сейчас допрашивают свидетелей пожара. Однако причина возгорания еще неизвестна, устанавливают. К слову, в ЮБК говорят о поджоге.

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Что известно о пожаре

Спасателям сообщили о пожаре на Трухановом острове 3 января в 23:20. Горело одноэтажное деревянное здание. Его не использовали.

Здание, которое загорелось / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В 00:22 пожар локализовали, а в 00:57 – ликвидировали.

В ГСЧС рассказали, что на место происшествия привлекли 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Последствия возгорания

К счастью, жертв или пострадавших нет. Однако здание превратилось в пепелище. Вокруг разбросаны обгоревшие вещи и частицы деревянного здания.

Пепелище / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Территория, где произошел пожар / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Деревянное здание сгорело / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обгоревшие остатки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Последствия пожара / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Пожар на Трухановом острове / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обгоревшие вещи / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Здание сгорело до тла / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Комплекс, где был пожар / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Другой пожар в Киеве

Утром, 4 января, в Гидропарке в Киеве произошел другой серьезный пожар. Огонь охватил помещение яхт-клуба "Фрегат", которое обычно работает в теплый период года.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.