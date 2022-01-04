На Трухановом острове горел ЮБК: эксклюзивный фоторепортаж
Источник:24 канал
Вечером, 3 января, в Киеве на Трухановом острове загорелся развлекательный комплекс "Южный берег Киева". Возгорание удалось потушить, однако огонь превратил часть территории в пепелище.
В полиции 24 каналу рассказали, что сейчас допрашивают свидетелей пожара. Однако причина возгорания еще неизвестна, устанавливают. К слову, в ЮБК говорят о поджоге.
К теме Пылает ЮБК: масштабный пожар на Трухановом острове попал на видео
Что известно о пожаре
Спасателям сообщили о пожаре на Трухановом острове 3 января в 23:20. Горело одноэтажное деревянное здание. Его не использовали.
Здание, которое загорелось / Фото Валентины Полищук / 24 канал
Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В 00:22 пожар локализовали, а в 00:57 – ликвидировали.
В ГСЧС рассказали, что на место происшествия привлекли 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.
Последствия возгорания
К счастью, жертв или пострадавших нет. Однако здание превратилось в пепелище. Вокруг разбросаны обгоревшие вещи и частицы деревянного здания.
Пепелище / Фото Валентины Полищук / 24 канал
Территория, где произошел пожар / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Деревянное здание сгорело / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Обгоревшие остатки / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Последствия пожара / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Пожар на Трухановом острове / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Обгоревшие вещи / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Здание сгорело до тла / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Комплекс, где был пожар / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Другой пожар в Киеве
Утром, 4 января, в Гидропарке в Киеве произошел другой серьезный пожар. Огонь охватил помещение яхт-клуба "Фрегат", которое обычно работает в теплый период года.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.