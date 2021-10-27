"Ты п***рас": водитель Skybus на вокзале в Киеве обматерил ветерана АТО и выгонял из автобуса

На Южном железнодорожном вокзале в Киеве водитель автобуса Skybus, который курсирует до аэропорта "Борисполь", обматерил ветерана российско-украинской войны. Когда именно случился инцидент неизвестно, но видео распространили в сети 26 октября.

Вдобавок ко всему шофер вел себя с пассажиром невежливо и даже пытался выгнать из автобуса без каких-либо на то оснований.

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Выдумал собственные "законы"

Конфликт возник, когда водитель потребовал от защитника передать ему в руки удостоверение участника боевых действий. Однако мужчина сказал, что уже показал документ на камеру, когда заходил в автобус.

Впрочем, дерзкий представитель перевозчика не унимался и начал доказывать, что у него и его владельца оператора действуют свои "законы", а потому водитель лично должен продемонстрировать на камеру чужое удостоверение.



Водитель вел себя вызывающе и постоянно грубил ветерану / Скриншот видео

"Классика" маршрутчиков – выгонять ветеранов

После того как военный ответил, что не обязан давать незнакомцам свои документы, водитель начал кричать, что не съест удостоверение, а потом вообще потребовал, чтобы пассажир вышел из транспорта.

Сервис и культура только снились

Не добившись своего, водитель продолжил спор, обращаясь к ветерану на "ты". Когда мужчина сделал ему замечание по этому поводу, он возмутился, что такое правило нигде не записано. В конце шофер вообще потерял терпение и, наклонившись к пассажиру, выругался: "Ты п***рас".

В Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика!

Запорожский "брат" киевского водителя: подобная история

В Запорожье водитель городской маршрутки нецензурно обругал льготника, который показал удостоверение. Наглый хам кричал на пассажира, посылал его и утверждал, что все льготы отменены. Потом он еще и грязно обозвал мужчину и грозился поквитаться, когда остановит транспорт.