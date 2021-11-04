В Киеве горит ресторан на проспекте Победы: фото с места происшествия
4 ноября 2021 , 01:02Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница "Киев оперативный"
В одном из киевских ресторанов в ночь на 4 ноября вспыхнул пожар. Загорелся ресторан Mamamia, расположенный на проспекте Победы.
О пожаре сообщили в сети незадолго после полуночи, в 00:10. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
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Неизвестно, есть ли жертвы
На фото, обнародованном очевидцами, видно, как над зданием, в котором расположено заведение, высоко поднимается густой серый дым. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
Пожар в ресторане Mamamia / Фото с фейсбук-страницы Максима Радуцкого
Пожежа на проспекті Перемоги у Києві / Фото "Київ оперативний"
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