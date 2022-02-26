В Киеве снова объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу. Информация по состоянию на 26 февраля 22:57.

Власти Киева призвали жителей и гостей города срочно прятаться в укрытиях. Также киевляне могут спускаться в метро.

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Воздушная тревога в Киеве поздно вечером 26 февраля

Это уже по меньшей мере в пятый раз за день, когда в украинской столице объявляют воздушную тревогу.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,

– подчеркнули в КГГА.

Заметим, что киевское метро работает только в режиме укрытия. Поезда там не курсируют. В случае необходимости на станциях могут опустить гермозатворы.

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Что делать во время оповещения в экстренных ситуациях

Когда услышали сигнал оповещения "Внимание всем!" необходимо немедленно включить телеприемники на телеканал "UA: Киев". Или включить "Радио Киев". Следите за официальными ресурсами КГГА и страницами в сети мэра Виталия Кличко.

Во время сообщения "Внимание всем" раздается такой текст:

"Граждане! Воздушная тревога! Отключит свет, газ, огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас пищи и воды. Предупредите соседей и помогите больным и пожилым людям выйти на улицу. Как можно быстрее доберитесь до самого простого укрытия подвального типа или спрячьтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Внимательно слушайте сообщения управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны".

Об отбое воздушной тревоги сообщат также по сигналам оповещения, и будет звучать такое сообщение:

"Отбой воздушной тревоги! Всем вернуться к местам работы или проживания. Помогите в этом больным и пожилым людям. Будьте готовым к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте с собой средства индивидуальной защиты. Внимательно слушайте сообщения управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны".

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В Киеве действует комендантский час

После начала обстрелов в украинской столице ввели комендантский час. Сначала он действовал ежедневно с 22: 00 до 07: 00. Однако впоследствии его продолжили – начался 26 февраля в 17:00 и продлится до 8:00 утра понедельника, 28 февраля.

В это время настоятельно рекомендуют не выходить на улицы и использовать собственный транспорт. Также следует выключить свет в помещениях.

Передвигаться по столице можно только работникам стратегической инфраструктуры. Также разрешено это делать правоохранителям с силовиками и тем, кто идет к бомбоубежищам.

Это вынужденная мера. Мы просим всех оставаться дома, чтобы навести порядок в городе, связанный с диверсионными группами,

– заметил первый заместитель Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

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