Убегал от драки, а попал под авто: в Киеве погиб юноша

В Киеве на бульваре Перова 20 ноября произошло ДТП. Пострадавший пешеход якобы погиб еще до приезда медиков.

Детали ДТП в Киеве

Трагедия случилась в субботу вечером. Ей предшествовала драка парней.

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По данным телеграм-канала, группа мужчин якобы устроила драку посреди тротуара. Один из молодых парней начал убегать и выбежал на дорогу. Там он попал под колеса автомобиля Lexus.

Парень умер мгновенно, еще до приезда бригады скорой. От удара автомобиль опрокинуло на крышу. В таком положении он проехал еще несколько метров.



В Киеве молодой человек погиб под колесами авто

Жуткое ДТП во Львове с участием маршрутки

Утром 20 ноября в центре Львова маршрутка №138 сбила двух женщин на пешеходном переходе. 67-летнюю пострадавшую отбросило в результате столкновения. Женщину госпитализировали в больницу. В то же время 48-летнюю пострадавшую водитель маршрутки протащил под кузовом почти через весь город. Погибшей оказалась монахиня Латинского кафедрального собора Львова Ольга Дуплеца.

47-летнего водителя, который скрылся с места ДТП, уже задержали полицейские. По предварительным данным, он был трезв.