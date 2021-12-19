С участием 5 автомобилей: под Киевом произошла масштабная авария

В Киевской области на дороге в сторону Бучи произошла масштабная авария. Там столкнулись 5 автомобилей.

В результате аварии под колеса попал человек. Инцидент произошел утром 19 декабря.

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Под Киевом столкнулись 5 автомобилей

В результате повреждены несколько автомобилей, а один человек попал под колеса авто. Пока неизвестно, жив ли пострадавший или умер,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 12.21 на месте работали медики скорой помощи и полиции. Пока причин аварии не сообщили. Информации на сайте полиции тоже нет.

В аварию попали 5 автомобилей / Фото ТСН

Кратко о последних инцидентах на дороге

19 декабря в Харьковской области ужасная ситуация на дорогах – там циклон, который принес снегопады и сильный ветер. На дороге образовался гололед, приведший к авариям. В частности, водители рассказали, что в районе села Покотиловка, что в Харьковском районе, трасса просто усеяна авариями – преимущественно автомобили попали в ДТП, вылетев в кювет из-за гололеда.

Перед этим, 18 декабря в Кривом Роге водитель Lexus не справился с управлением и въехал в остановку. Там людей не было, поэтому никто не пострадал. Оказалось, что за рулем находился военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха. Предварительно известно, что он был пьян.

17 декабря дальнобойщик в Киеве насмерть сбил 82-летнюю киевлянку. Предварительно известно, что женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте по улице Гарматной. Водитель рассказал, что ее не видел.

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