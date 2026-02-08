Удалось сделать невозможное: Киев возвращается к временным графикам отключения света
- С 8 февраля Киев возвращается к временным графикам отключения света благодаря работе энергетиков.
- Графики будут неравномерные из-за повреждения энергосистемы, и могут измениться в случае ухудшения ситуации.
Киев с 8 февраля возвращается к временным графикам отключения света. Этого удалось достичь благодаря круглосуточной работе энергетиков, которые ликвидировали последствия атак врага.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Что известно о новых временных графиках отключений для Киева?
В компании отметили, что энергетикам снова удалось сделать невозможное.
Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице,
– написали в ДТЭК.
Сами графики можно будет посмотреть в чат-боте, на сайте или в "Киев Цифровом".
Как будут работать временные графики?
В ДТЭК ранее объясняли, как именно будут действовать временные графики для жителей столицы. В компании отмечали, что важно знать 2 момента:
- графики будут неравномерны в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям", – говорилось в сообщении.
В то же время в ДТЭК отмечали, что если ситуация в энергетике стабилизируется, то Киев вернется к привычным графикам с очередями.
Чего ждать киевлянам от работы энергосистемы в последующие дни?
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что на Киев надвигаются сильные морозы, что усложнит ситуацию в городе в условиях тяжелого состояния энергосистемы. Глава столицы сообщил, что поручил руководителям районных администраций Киева обеспечить нормальную работу пунктов обогрева.
В Киеве в результате массированной атаки врага по энергетике Украины электроснабжение было ограничено до 1,5 – 2 часов в сутки из-за серьезных повреждений. В Минэнерго и ДТЭК также предупредили, что следующие дни будут сложные для украинской энергетики.
Стоит отметить, что для Днепровского и Дарницкого районов введены отдельные графики отключения света из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ после обстрела. Свет там выключается с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.