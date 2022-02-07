В качестве моделей на подиум вышли сами операторы, упаковщики и приемщики "Новой почты". Вскоре все сотрудники почтового оператора могут встречать клиентов в новом корпоративном стиле.

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Впрочем, сначала одежда пройдет тестирование. Использовать ее начнут в 4 отделениях в Киеве.

Разрабатывали вместе с работниками



Работники "Новой почты" вышли на подиум Ukrainian Fashion Week / Фото The Village

Специалисты Komashnya разрабатывали дизайн формы и учитывали советы сотрудников. Для того чтобы одежда была удобной, использовали стиль оверсайз со спущенными плечами, удлиненным верхом и укороченным низом.

В целом коллекция для "Новой почты" состоит из 24 единиц одежды под разные погодные условия. Дизайнеры создали футболки, худи и бомберы унисекс, но нижнюю часть формы разделили на женские и мужские модели.

На одежде также использовали светоотражающую ткань и пленки – их добавили для безопасности работников во время разгрузки посылок на улице.



Форма "Новой почты" выполнена в корпоративных цветах / Фото The Village

Когда именно начнется тестирование формы, пока неизвестно. По результатам пилотного проекта руководство "Новой почты" примет решение о переходе всего состава работников на использование формы.



Новую одежду разрабатывали украинские дизайнеры / Фото The Village

"Новая почта" развивается

Уже осенью 2022 года почтовый оператор начнет использовать два грузовых самолета Boeing 757-200F. Недавно их приобрела в лизинг авиакомпания Supernova Airlines, которая принадлежит "Новой почте". По словам совладельца компании Вячеслава Климова, после реставрации самолеты начнут использовать для международных перевозок грузов.