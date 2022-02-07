У якості моделей на подіум вийшли самі оператори, пакувальники та приймальники "Нової пошти". Незабаром всі співробітники поштового оператора можуть зустрічати клієнтів у новому корпоративному стилі.

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Втім, спочатку одяг пройде тестування. Використовувати його почнуть у 4 відділеннях у Києві.

Розробляли разом з працівниками



Працівники "Нової пошти" вийшли на подіум Ukrainian Fashion Week / Фото The Village

Спеціалісти Komashnya розробляли дизайн форми та враховували поради співробітників. Для того, щоб одяг був зручним, використали стиль оверсайз зі спущеними плечима, подовженим верхом та укороченим низом.

Загалом колекція для "Нової пошти" складається з 24 одиниць одягу під різні погодні умови. Дизайнери створили футболки, худі, та бомбери унісекс, але нижню частину форми розподілили на жіночі та чоловічі моделі.

На одязі також використали світловідбивальну тканину та плівки – їх додали для безпеки працівників під час розвантаження посилок на вулиці.



Форма "Нової пошти" виконана у корпоративних кольорах / Фото The Village

Коли саме почнеться тестування форми, наразі невідомо. За результатами пілотного проєкту керівництво "Нової пошти" ухвалить рішення про перехід всього складу працівників на використання форми.



Новий одяг розробляли українські дизайнери / Фото The Village

"Нова пошта" розвивається

Вже восени 2022 року поштовий оператор почне використовувати два вантажні літаки Boeing 757-200F. Нещодавно їх придбала у лізинг авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить "Новій пошті". За словами співвласника компанії В'ячеслава Климова, після реставрації літаки почнуть використовувати для міжнародних перевезень вантажів.