Улицы и магазины Киева, за который продолжаются жесткие бои: фото и видео города

Россияне пытаются атаковать и захватить столицу Украины – Киев. Город уже шестой день живет в состоянии войны.

В Киеве проблемы с выдачей наличных и работают не все аптеки. Однако киевлянам и жителям столиці оказывают гуманитарную помощь.

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Защитники территориальной обороны обезвреживают диверсионно-разведывательные группы оккупантов, так как столица находится под постоянной угрозой.

Киев 1 марта: смотрите видео



В Киеве тревожно / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



На улицах почти нет людей / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Киевляне шестой день живут в войне / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Люди получают гуманитарную помощь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Что происходит в магазинах столицы / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Люди раскупили алкоголь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



У людей есть проблемы с приобретением товаров / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Что происходит в Киеве: смотрите видео



Остатки на полках / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Место, где должны были быть фрукты / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Не все аптеки в городе работают / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Еще одна закрытая аптека / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Предупреждение в супермаркете / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ситуация в столице напряженная: смотрите видео

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