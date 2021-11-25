Умер экс-мэр Киева Омельченко

На 84-м году жизни в Киеве умер бывший мэр столицы Александр Омельченко. Его не стало 25 ноября.

Известно, что в последнее время он боролся с коронавирусом. О том, что экс-глава Киева упокоился, сообщил президент "Лико-Холдинга" Игорь Лысов.

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Вероятная причина смерти

Еще 18 ноября стало известно, что Омельченко госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусом. У него были сильно поражены легкие. Вероятно, именно эта болезнь унесла жизнь политика.

За жизнь Омельченко боролись в больнице "Феофания". Он все время находился под кислородной маской. Сын бывшего мэра столицы заверил, что отец был вакцинирован.

Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко... выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу невосполнимой утраты... Вечная память…

– написал по поводу его смерти Лысов.

Кличко выразил соболезнования

На смерть Омельченко уже отреагировал действующий мэр Киева Виталий Кличко. Он поделился теплыми воспоминаниями о нем.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей", – написал Кличко.

Также глава Киева отметил, что мог не всегда быть согласен с Омельченко, но уверен в одном – его предшественник любил Киев и был одним из творцов его истории.

Кем был Александр Омельченко Политик родился в селе Зозив Винницкой области. Свою карьеру в КГГА он начал в 1994 году, заняв должность заместителя главы по вопросам строительства. Впоследствии Омельченко стал заместителем главы, исполняющим обязанности главы КГГА, первым заместителем главы КГГА и в конце концов главой КГГА (8 августа 1996 — 20 апреля 2006).



С 30 апреля 1998 года по 30 мая 1999 года Омельченко был галвой Киевского городского совета, а с 30 мая 100 года по 14 апреля 2006 года – киевским городским главой.



В течение 2007 – 2012 годов Омельченко занимался политической деятельностью в стенах Верховной Рады – его избрали народным депутатом Украины. Кроме того, политик возглавил Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Верховной Рады Украины.

Тексты публикаций Игоря Лысова, Виталия Кличко:

Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко... выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу невосполнимой утраты... Вечная память...

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Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего мэра столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета.

Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца.

Мы были знакомы много лет... Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича…

Светлая память…