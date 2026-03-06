В Киеве и области работает ПВО: в направлении столицы летят "Шахеды"

В Киеве и области вечером 6 марта прогремели взрывы. По вражеским "Шахедам" работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в КГВА и Киевской ОВА.

Что известно о тревоге в Киеве 6 марта?

Тревогу в Киеве объявили в 18:48. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских "Шахедов".

БпЛА держит курс – на Киев!

– писали военные.

В Киевской городской военной администрации на фоне тревоги призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Уже в 18:57 стало известно о работе ПВО в столице.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", – написали в КГВА.

Мониторы отмечали, что один из дронов над Киевом летает очень низко, поэтому призвали жителей столицы спуститься в укрытие.