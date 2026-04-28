В Киеве прогремели взрывы: есть повреждения здания, обломки дрона упали на территории кладбища

Вражеские беспилотники взяли курс на столицу. В среду 28 апреля в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.

Что известно об атаке на столицу?

Около 14:06 Воздушные силы предупреждали о движении российских БПЛА в направлении Киева. Так, районы столицы постепенно становились "красными". Звуки взрывов в городе слышали около 14.18.

Мэр Киева Виталий Кличко информировал о работе ПВО на Оболони.

Это подтвердил также и начальник местного ОВА Тимур Ткаченко. Он призвал киевлян находиться в укрытиях к отбою из-за угрозы вражеских дронов в небе над столицей.

Впоследствии он уточнил, что в Шевченковском районе города повреждена крыша недостроя, также сообщается о пожаре.

По данным Кличко, из-за падения обломков произошло также столкновение двух автомобилей на одной из улиц Шевченковского района. Там пострадал человек.

Кроме того, в Соломенском районе Киева обломки БПЛА упали на территорию кладбища.

