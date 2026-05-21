В Киеве прогремели взрывы

Россия посреди дня атакует украинские города и села с помощью ударных беспилотников. Под ударом, в частности, оказалась столица, там прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.

Какова причина взрывов в Киеве?

Сначала воздушную тревогу объявили для Броварского и Бориспольского районов. Ориентировочно в 16:58 опасность объявила столицу. Позже подобный сигнал прозвучал для Фастовского, Обуховского и Бучанского районов.

В Воздушных силах ВСУ тогда сообщали о движении российских беспилотников из Черниговской области в направлении Киевской. Впоследствии уточнили о фиксации воздушных целей, которые двигались в Великую Дымерку, а также Бровары.

Около 17:03 обнародовали информацию о фиксации вражеских беспилотников в воздушном пространстве столицы. В тот же момент журналисты сообщили первые данные о том, что в пределах Киева было громко в результате российской атаки на город.

В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Городской голова Виталий Кличко вскоре после этого сообщил о работе сил противовоздушной обороны и призвал местный находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. По предварительным данным, есть сбитые цели.

Что известно о предыдущих атаках?

Недавно взрывы прогремели в Днепре, позже стало известно о попадании по жилым многоэтажках в городе, в результате чего возникли возгорания. Всего пострадали 5 человек, 4 из которых госпитализировали в медучреждения.

В Харьковской области вражеские беспилотники атаковали окружную дорогу в Харькове, произошло попадание по одному из грузовиков, который двигался по этому пути. Известно, что в результате российского удара, к сожалению, погиб 40-летний водитель.

Накануне вечером россияне также атаковали дронами-камикадзе Кривой Рог Днепропетровской области. По предварительной информации, погибших из-за этого нет, однако сообщали о попадании в промышленное предприятие.