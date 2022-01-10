Венеция на минималках: на Выдубичах под мостом образовалось целое озеро – потрясающие кадры
Источник:телеграм-канал "Киев Info"
На Выдубичах в Киеве растаявший снег образовал огромный разлив воды под мостом. Свидетели сняли потрясающие кадры утром 10 января.
Показательно, что такая проблема там возникает постоянно и в любое время года. Обильные осадки провоцируют возникновение озера, а канализация не справляется с такими объемами воды, которые скапливаются в одном месте.
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Водители "ныряли" в резиновых сапогах
На видео заметно, что уровень воды достигает как минимум середины колес авто, которые застряли в водяной ловушке.
Плаваем. Выдубичи. У кого-то утро началось так себе,
– отметили авторы сообщения.
Более того, кое-где лужа доходит водителям, вышедшим из салонов машин, почти до колен. Очевидно, что киевляне подготовились к поездке по подтопленному участку, поскольку некоторые из них обуты в резиновые сапоги. Они переносили на руках пассажиров, которые не были готовы к такому экстремальному путешествию и обули обычные ботинки.
На Выдубичах под мостом образовалось "озеро": видео
Текст публикации "Киев Info":
Плаваем. Выдубичи. У кого-то утро началось так себе.