Венеция по-киевски: на Оболони из-за потопа вода почти достигала капотов авто
Источник:фейсбук Оболонского района города Киева
В Оболонском районе столицы случился настоящий потоп среди улицы. Днем 17 декабря вода залила там проезжую часть одного из дворов.
Чем именно обусловлен такой коллапс, пока неизвестно. Предположительно, где-то прорвало водопровод. К тому же, в комментариях местные жители пожаловались, что из-за большой плотности застройки коммуникации уже просто не выдерживают.
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Машины ушли "в плавание"
- По словам свидетелей, вода залила улицу в 9 микрорайоне, вблизи стадиона "Единство".
- На кадрах с места аварии видно, что некоторым припаркованным авто вода достигает середины колес, низа дверей, а тем, что двигаются, вообще доходит до капотов.
- Над водой виднеются лишь островки газонов.
- Поэтому людям из близлежащих домов практически нереально перемещаться по территории двора.
Некоторым авто вода достигала середины колес и дверей / Фото из Фейсбука Оболонского района города Киева
Двор превратился в островки среди озера / Фото из Фейсбука Оболонского района города Киева
Коллапс с отоплением на Дарнице: подобная история
Между тем на Дарнице местные жители пожаловались на то, что с начала отопительного сезона в их квартирах тепло было всего несколько дней. Дело в том, что во дворах по нескольку раз в месяц прорывает трубы с горячей водой. Капитально чинить их коммунальщики спешат не слишком, поэтому людям приходится сидеть зимой без элементарных благ цивилизации.
На Оболони машины утонули в воде из-за потопа: видео
Из-за аварии вода залила весь двор на Оболони: видео
Текст публикации сообщества Оболонского района города Киева:
Потоп возле стадиона "единство" в 9 микрорайоне. Спасайте свои автомобили.