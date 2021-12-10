Верхушку будет украшать не только звезда: подробности установки елки на Софийской в Киеве

10 декабря 2021 , 15:09
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Источник:

УНН

Новогоднюю елку в центре Киева должны украсить 14 – 15 декабря, после чего главная праздничная локация Украины будет готова к открытию. Украсят елку 20 тысячами елочных игрушек золотого и красного цвета.

В этом году в качестве главного украшения елки выбрали не шляпу и не обычную рождественскую звезду. По словам руководителя компании-организатора праздников Folk Ukraine Игоря Добруцкого, наверху дерева установят земной шар, над которым и будет сиять звезда.

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Именно на таком варианте верхушки остановились устроители 10 декабря.

Диаметр установки – 68 метров

  • Президент Folk Ukraine отметил, что существовало три варианта верхушки для елки. Организаторы остановились именно на земном шаре со звездой.
  • Украсят елку большим количеством гирлянд. Их будет вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, организаторы используют 400 гирлянд, оставшихся от прошлогодней шляпы.
  • Согласно проекту, в этом году Софийскую площадь оформят в тематике рождения Иисуса.
  • Вокруг елки построят панно с 38 героями праздничного семейства.
  • Вся инсталляция будет занимать 68 метров в диаметре.

Когда откроют главную елку Украины

Торжественное открытие новогодней елки должно состояться в 17:00 19 декабря. Можно ли будет следить за этим процессом в режиме онлайн, пока неизвестно. В прошлом году вход на Софийскую площадь был ограничен из-за карантина.

Новогодняя красавица и вся локация обошлись частным партнерам Киева в 25 – 27 миллионов гривен.

Автор: Олексій Чибісов