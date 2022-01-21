Весна среди зимы: в ботаническом саду имени Гришко расцвели первые цветы – яркие фото
Источник:телеграм-канал "Киев без цензуры"
В столичном ботаническом саду имени Гришко посреди января расцвели первые цветы. Сейчас посетители могут полюбоваться азалиями и камелиями.
Ожидается, что пик цветения придется на февраль. Однако сейчас желающие увидеть уголок весны уже могут посетить локацию.
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Несмотря на морозы, киевляне уже могут полюбоваться азалиями и камелиями / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"
Цветочные "часы" сбились
В этом году азалии в ботсаду расцвели значительно раньше обычного. Однако в любом случае цветение продлится вплоть до весны.
В этом году цветы расцвели раньше, чем обычно / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"
Пик цветения придется на февраль / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"
Сколько стоит красота
Вход в ботанический сад имени Гришко для взрослых обойдется в 60 гривен. Впрочем, отдельно придется заплатить еще и за вход в оранжерейный комплекс. Там стоимость билета одна для всех категорий посещающих – 30 гривен.
Текст публикации "Киева без цензуры":
В ботсаду имени Гришко среди зимы расцвели первые цветы, в частности азалии. Пик цветения ожидается за месяц – в феврале.
Правда, в этом году цветы расцвели гораздо раньше обычного. Отмечается, что цвести будут азалии и камелии до самой весны.
Стоимость входного билета: для взрослого – 60 гривен. Стоимость входного билета в оранжерейный комплекс: для всех категорий посетителей – 30 гривен.