Движение из Броваров в столицу заблокировано: на въезде в Киев произошла страшная авария – фото

Две легковые машины и микроавтобус столкнулись на Броварском проспекте между Киевом и Броварами. Изуродованные машины разбросало по дороге, из-за чего движение по нескольким полосам оказалось невозможным.

На месте происшествия работают медики скорой и полицейские. По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Впрочем, пассажирам и водителям понадобилась помощь врачей.

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Водителя микроавтобуса Volkswagen пришлось госпитализировать.

Заезд в Киев фактически заблокирован



Микроавтобус перекрыл полторы полосы для движения / Фото dtp.kiev.ua

По предварительным данным, авария произошла около 5:40 на полосах, ведущих из Броваров в Киев.

Водители Nissan и Volkswagen ехали в столицу, когда им навстречу вылетел Chevrolet.

Сначала легковушка протаранила микроавтобус, а затем – внедорожник.

Удары были настолько мощными, что машины разбросало по всей дороге.



Chevrolet уже не восстановить / Фото dtp.kiev.ua

Инцидент полицейские зарегистрировали. Как его квалифицируют, пока неизвестно. На месте ДТП образовалась серьезная пробка. Жители Броваров и других населенных пунктов вынуждены двигаться к месту работы только по двум полосам со скоростью 7 – 10 километров в час.

Смотрите видео с места страшной аварии в Киеве: