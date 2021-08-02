На місці події працюють медики швидкої та поліцейські. За попередніми даними, внаслідок аварії ніхто серйозно не постраждав. Втім, пасажирам та водіям знадобилася допомога лікарів.

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Заїзд до Києва фактично заблокований



Мікроавтобус перекрив півтори смуги для руху / Фото dtp.kiev.ua

За попередніми даними, аварія сталася близько 5:40 на смугах, які ведуть з Броварів до Києва.

Водії Nissan та Volkswagen їхали до столиці, коли їм на зустріч вилетів Chevrolet.

Спочатку легковик протаранив мікроавтобус, а потім – позашляховик.

Удари були настільки потужними, що машини розкидало по всій дорозі.



Chevrolet вже не відновити / Фото dtp.kiev.ua

Інцидент поліцейські зареєстрували. Як саме його кваліфікують, наразі невідомо. На місці ДТП утворився серйозний затор. Жителі Броварів та інших населених пунктів вимушені рухатися до місця работи лише двома смугами зі швидкістю 7 – 10 кілометрів на годину.

Дивіться відео з місця карколомної аварії у Києві: