Возле Офиса Президента начали возводить рождественскую ярмарку: фото новой локации

На улице Банковой в Киеве продолжают подготовку к новогодне-рождественским праздникам. В четверг, 2 декабря, там продолжаются работы по установке новых локаций.

В частности, на площади перед Офисом Президента уже появились первые разноцветные домики будущей зимней ярмарки. Их привезли на специальных тягачах.

К теме В Киеве начали монтировать главную новогоднюю елку Украины

Как еще будут развлекать возле ОПУ

Кроме ярмарки, возле Офиса Президента также будет работать ледовый каток. Платформу под него установили под елкой и уже огородили забором.



Под Офисом Президента уже устанавливают ярмарку / Фото из телеграм-канала "Киев сейчас"

Новый год в Киеве: как будет праздновать столица

Нынешняя тематика главной елки страны, которую установят на Софийской площади, –рождение Иисуса. Поэтому пространство вокруг зеленой красавицы украсят вертепом и 38 фигурами Святого семейства.

Что же касается самого дерева и украшений к нему, то его в столицу доставят со Львова. Елка будет искусственной, а игрушки будут разрисованы эксклюзивной росписью.

Также организаторы хотят изменить формат работы ларьков со сладостями, чтобы обезопасить людей от коронавируса. Поэтому там будут продавать только ту еду, которую можно быстро забрать с собой и уйти.