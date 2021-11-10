Возле Парковой аллеи автомобиль перевернулся на крышу: жуткое фото с места аварии
10 ноября 2021 , 21:07Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Типичный Киев
В Киеве произошла головокружительная авария вблизи Парковой аллеи. Вечером 10 ноября там опрокинулась на крышу машина.
На фотографии видно, что машина оказалась в кювете. Водитель потерял управление возле поворота под "Мостом влюбленных".
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Чудом обошлось без жертв
По предварительной информации, в результате автокатастрофы никто не пострадал. Водитель также не получил серьезных повреждений и выбрался из перевернутого автомобиля.
После опрокидывания водитель выбрался из изуродованного автомобиля / Фото "Типичного Киева"
Похожие аварии с "летунами" за рулем
- В Суворовском районе Одессы 10 ноября произошла похожая авария. Там 26-летний водитель Mercedes на бешеной скорости слетел с дороги, опрокинулся и остановился только, когда врезался в столб. Мужчина получил травмы.
- А в Днепре дорожно-транспортное происшествие с переворачиванием произошло 20 октября. Там неуправляемая легковушка повредила два чужих автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.