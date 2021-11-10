Возле Парковой аллеи автомобиль перевернулся на крышу: жуткое фото с места аварии

В Киеве произошла головокружительная авария вблизи Парковой аллеи. Вечером 10 ноября там опрокинулась на крышу машина.

На фотографии видно, что машина оказалась в кювете. Водитель потерял управление возле поворота под "Мостом влюбленных".

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Чудом обошлось без жертв

По предварительной информации, в результате автокатастрофы никто не пострадал. Водитель также не получил серьезных повреждений и выбрался из перевернутого автомобиля.



После опрокидывания водитель выбрался из изуродованного автомобиля / Фото "Типичного Киева"

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