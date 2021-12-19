Возле Верховной Рады впервые зажгли новогоднюю елку: фото с церемонии

Возле украинского парламента положили начало новой традиции – установке новогодней красавицы. Символ зимних праздников зажгли 19 декабря – в день Святого Николая.

Участие в зажжении елочных огней принял и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Парламентская елка засияла на площади Конституции.

Стоит посмотреть Открытие главной елки Украины: Софийская площадь засияла огнями – фоторепортаж 24 канала

Эту традицию ввели впервые, – Стефанчук

Впервые за всю историю парламента Украины мы положили начало новой традиции. Это открытие парламентской елки,

– сказал Руслан Стефанчук.

Также на мероприятие пришел первый вице-спикер Александр Корниенко. Тем, кто в праздничный день пришел в здание Рады, спел новогодние песни и колядки Национальный заслуженный академический хор имени Григория Веревки.

Огни на елке зажег Святой Николай

Огни на парламентской елке зажег Святой Николай. Высота зеленой красавицы – 14 метров. Ее украшают 500 специальных полигональных игрушек и 10 000 лампочек на гирляндах. Рядом расположены подсвеченные 3D-фигуры елей и оленей.

Смотрите видео с церемонии возле парламента / Фото ВРУ:

Что известно о главной киевской елке:

Главную елку столицы впервые зажгли 18 декабря.

31-метровая красавица украсила Софийскую площадь.

Стоимость елки и ее украшений обошлось Киеву в 9 миллионов гривен.

Эти средства предоставили спонсоры.

Смотрите видео, как открывали главную елку столицы: