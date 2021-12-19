Участь у запаленні ялинкових вогнів взяв і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Парламентська ялинка засяяла на Площі Конституції.

Варто подивитись Відкриття головної ялинки України: Софійська площа засяяла вогнями – фоторепортаж 24 каналу

Цю традицію започаткували вперше, – Стефанчук

Вперше за всю історію парламенту України ми започаткували нову традицію. Це відкриття парламентської ялинки,

– сказав Руслан Стефанчук.

Також на захід прийшов перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Тим, хто у святковий день прийшов до будівлі Ради, заспівав новорічні пісні та колядки Національний заслужений академічний хор імені Григорія Верьовки.

Вогні на ялинці засвітив Святий Миколай

Вогні на парламентській ялинці засвітив Святий Миколай. Висота зеленої красуні – 14 метрів. Її прикрашають 500 спеціальних полігональних іграшок і 10 000 лампочок на гірляндах. Поруч розміщені підсвічені 3D-фігури ялинок та оленів.

Дивіться відео з церемонії біля парламенту / Фото ВРУ:

Що відомо про головну київську ялинку:

Головну ялинку столиці вперше засвітили 18 грудня.

31-метрова красуня прикрасила Софійську площу.

Вартість ялинки та її оздоблення обійшлось Києву у 9 мільйонів гривень.

Ці кошти надали спонсори.

Дивіться відео, як відкривали головну ялинку столиці: