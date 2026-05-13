Враг терроризирует "Шахедами": на Киевщине работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области обнаружены вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работают по целям.

Информации о возможных последствиях нет, однако жителей призывают заботиться о собственной безопасности. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно об атаке на Киевщину?

В регионе идет воздушная тревога. Воздушные силы сообщают, что в воздушное пространство Украины продолжают заходить новые группы ударных БПЛА по разным направлениям.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

К слову, ночью Воздушные силы отражали атаку россиян. Россия выпустила по территории Украины 139 ударных дронов, из которых украинские силы ПВО уничтожили 111. Известно, что пуски ударных беспилотников производились сразу по нескольким направлениям, а украинские силы привлекли авиацию, зенитные войска и другие средства для уничтожения БПЛА.

Россия совершает массированный террор Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что в небе над Украиной находится более сотни дронов. Оккупанты продолжают прицельно обстреливать железную дорогу и гражданскую инфраструктуру регионов Украины.

Известно, что от обстрела в ночь на 13 мая пострадала Полтавская область. В результате взрывной волны в Полтаве выбиты и повреждены окна в жилых домах. Кроме того, зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию. Без света осталось более 6,5 тысячи бытовых и 548 юридических абонентов.

Также российские силы нанесли удар по Одесской области с помощью ударных дронов, в результате чего были повреждены складские и хозяйственные постройки. После атаки возникли оперативно ликвидировавшие локальные возгорания, пострадавших нет.

Взрывы также раздались в Днепре. Пока информации о возможных последствиях нет, однако известно, что в регионе фиксировали вражеские дроны.