Все-таки залатали: в Киеве неравнодушные засыпали яму на дороге, которую лопатой разбила женщина

История с залатанной ямой на одной из столичных улиц продолжается. 13 ноября неподалеку ЖК "Липинка" женщина лопатой разбила залатанную яму. Свои действия она объяснила крайне странно.

По словам женщины, яма на дороге выполняет очень важную роль – помогает уехать ей из дома.

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Поэтому действия мужчины, который залатал яму, ее не впечатлили. Наоборот – женщина устроила скандал, взяла лопату в руки и начала крушить залатанную яму. Видео опубликовали в одном из столичных телеграм-каналов.

Женщина разбила залатанные ямы на дороге: смотрите видео

На этом история не закончилась

После того как ситуация получила огласку, еще один неравнодушный мужчина решил все-таки залатать яму. Он приехал на место происшествия уже под вечер, взяв с собой мешок со специальным веществом.

Братва, порядок в нашей стране начинается с нас в первую очередь,

– подчеркнул мужчина.

Итак, счет 2:1 в пользу любителей ровной дороги.

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Заметим, что в Одессе 8 ноября получила огласку новость о том, что неизвестные собственноручно заасфальтировали участок дороги на перекрестке двух улиц. Ранее в мэрии проводили тендер на реконструкцию этого места, за которую должны были заплатить 16 миллионов гривен.