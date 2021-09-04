Как выглядит костел святого Николая после пожара: печальные фото

В костеле святого Николая в Киеве 3 сентября вспыхнул пожар. В результате возгорания пострадал орган, упала люстра и повреждена внутренняя отделка костела.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а также в телеграме "Бабель" обнародовали фото того, как костел выглядит после пожара.

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Фото костела святого Николая после возгорания

К счастью, пожар в костеле не привел к человеческим жертвам и не критически повредил само здание. Огонь уничтожил орган и частично внутреннюю отделку костела, также повреждена люстра.

По словам Владимира Бойко, орган изготовили в 1980 году мастера фирмы Rieger-Kloss. Его уникальность заключается в том, что он был сконструирован специально для зала костела, с учетом интерьера и акустики. Орган имел 55 регистров, распределенных между тремя мануалами и педальной клавиатурой, и 3 945 металлических и деревянных труб.

В Министерстве внутренних дел и Министерстве культуры обещают полностью восстановить поврежденное сооружение.

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