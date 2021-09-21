Высаживают людей и наказывают нарушителей: в Киеве начали массовые проверки маршрутчиков

Инспекторы коммунальной службы перевозок Киева начали проверять, соблюдают ли водители маршрутных такси новые требования по перевозке пассажиров. Как оказалось, водители нередко не придерживаются элементарных правил.

Первые проверки водителей частных компаний прошли в Киеве 21 сентября. Нескольких маршрутчиков коммунальщики отстранили от работы, а пассажиров пересаживали в другой транспорт.

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Тех водителей, кого поймают за нарушение дважды, будут лишать лицензии.

Маршрутчики в шоке, а пассажиры недовольны

Судя по видео проверки одного из водителей, инспекторов совсем не интересовало соблюдение самим мужчиной и его пассажирами карантинных норм.

Зато коммунальщики проверяли:

соблюдение необходимой температуры в салоне;

наличие схемы маршрута, расписания и страховки;

техническое состояние транспортного средства.

Проверки проводили на конечных остановках. У одного из водителей не было при себе документов. Из-за этого из микроавтобуса высадили пассажиров. Люди были возмущены этим, но дождались следующего автобуса.

Смотрите видео проверки одного из маршрутчиков в Киеве: