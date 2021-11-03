Вышел из госпиталя и бесследно исчез: в Киеве семья несколько дней ищет военного
Источник:телеграм-канал dtp.kiev.ua
В Печерском районе Киева пропал воин Вооруженных сил Украины Андрей Матющенко. Мужчину 1992 года рождения с 30 октября разыскивают жена и отец.
В день исчезновения воин был одет в штатское. На нем были черный спортивный костюм Adidas с белыми полосами сбоку и черные кроссовки.
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Вышел из госпиталя и будто растворился в воздухе
По словам родственников, 30 октября в 17:00 Матющенко вышел из военного госпиталя на улице Госпитальной в Печерском районе столицы. После этого его след оборвался.
Куда именно направился мужчина, неизвестно, ведь домой он не заходил. Кроме того, телефон военного выключен.
В Киеве пропал военный ВСУ Андрей Матющенко / Фото телеграм-канала dtp.kiev.ua
Родные умоляют о помощи
Жена и отец пропавшего защитника обратились к неравнодушным украинцам и попросили помочь разыскать мужчину. Для связи они оставили свои телефоны:
- (096) 961 81 04 – жена Наталья.
- (098) 745 17 75 – отец Петр Анатольевич.
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