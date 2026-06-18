Взрывы в Киеве: враг атакует баллистикой
Российская армия обстреливает Киев баллистическими ракетами. В столице раздались взрывы.
КГВА призывает жителей оставаться в безопасных местах до отбоя. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.
Хронология атаки Тревога в Киеве, "Шахеды" и баллистика терроризируют города Украины: где существует угроза удара
Что известно об обстреле Киева 18 июня?
Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявляли несколько раз в течение ночи 18 июня. Это связано с тем, что российская армия запускала по Украине баллистические ракеты, помимо привычных ударных беспилотников.
Серия взрывов в Киеве прогремела после 1 часа ночи.
Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги!
– сообщили в это время в КГВА.
На момент публикации информации о последствиях власти не сообщали.
Обратите внимание! Оперативно об воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Добавим, что одновременно с Киевом взрывы прогремели в Полтаве. Туда россияне также направили баллистические ракеты.