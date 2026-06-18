КМВА закликає містян залишатися у безпечних місцях до відбою. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві, "Шахеди" й балістика тероризують міста України: де є загроза удару

Що відомо про обстріл Києва 18 червня?

Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголошували кілька разів упродовж ночі 18 червня. Це через те, що російська армія запускала по Україні балістичні ракети, окрім звичних ударних безпілотників.

Серія вибухів у Києві прогриміла після 1 ночі.

Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!

– повідомили у цей час у КМВА.

На момент публікації інформації про наслідки влада не надавала.

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Додамо, що водночас із Києвом вибухи пролунали у Полтаві. Туди так само росіяни спрямували балістичні ракети.