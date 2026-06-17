Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, водночас про вибухи та наслідки подій пише 24 Канал.
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Куди рухаються ворожі дрони?
Де зараз є загроза удару: дивіться на карті
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Пуски КАБ на Сумщині. Ударні БпЛА наближаються до Чорноморська. Декілька груп ударних БпЛА на півночі Сумщини в районі Шостки курсом на південь. Ударні БпЛА в районі населеного пункту Сновськ з Брянської області курсом на південь.
Пуски КАБ на Сумщині.
Ударні БпЛА наближаються до Чорноморська.
Декілька груп ударних БпЛА на півночі Сумщини в районі Шостки курсом на південь.
Ударні БпЛА в районі населеного пункту Сновськ з Брянської області курсом на південь.