Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, водночас про вибухи та наслідки подій пише 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі дрони?

Де зараз є загроза удару: дивіться на карті

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