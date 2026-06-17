Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, водночас про вибухи та наслідки подій пише 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі дрони?

Де зараз є загроза удару: дивіться на карті

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21:18, 17 червня

Пуски КАБ на Сумщині.

21:12, 17 червня

Ударні БпЛА наближаються до Чорноморська.

20:43, 17 червня

Декілька груп ударних БпЛА на півночі Сумщини в районі Шостки курсом на південь.

20:43, 17 червня

Ударні БпЛА в районі населеного пункту Сновськ з Брянської області курсом на південь.