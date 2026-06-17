О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ и наблюдатели, а о взрывах и последствиях событий пишет "24 Канал".

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Куда движутся вражеские дроны?

Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте

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