Заснеженное и волшебное место: блогер снял депо метро на Дарнице с высоты птичьего полета
Источник:фейсбук Сергея Мухлынина
Киевлянин Сергей Мухлынин побывал в месте, увидеть которое доводится не каждому. 11 января блогер с помощью квадрокоптера снял на видео депо метрополитена "Дарница".
Своеобразной экскурсией пользователь поделился на своем ютуб-канале. На записи можно увидеть довольно волшебную индустриальную картину построек метро, технические поезда, а также подвижной состав подземки.
Смотрите также В КГГА рассказали, как хотят убрать с улиц Киева бездомных животных
На видео, снятом с необычного ракурса Мухлынин показал, как выглядит комплекс снаружи.
Синяя гусеница на белом фоне
Депо киевского метрополитена "Дарница" / Фото Сергея Мухлынина
- Блогер, нередко радующий киевлян эффектными фото и видео, снятыми с высоты птичьего полета, отметил, что решил устроить воздушную "экскурсию" по местам, куда не так просто попасть.
- Дрон пролетел над депо "Дарница", которое обслуживает красную ветку метрополитена.
- Работает электродепо возле станции метро "Дарница", куда заезжают поезда после смены.
Решил, что сегодня пусть будет заснеженное метро. Синяя гусеница заползает в синюю норку после трудовой смены. Киев, Дарница, утро – подписал видео Мухлынин.
Смотрите видео с электродепо "Дарница" в Киеве: