Заснеженное и волшебное место: блогер снял депо метро на Дарнице с высоты птичьего полета

12 января 2022 , 22:31
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Источник:

фейсбук Сергея Мухлынина

Киевлянин Сергей Мухлынин побывал в месте, увидеть которое доводится не каждому. 11 января блогер с помощью квадрокоптера снял на видео депо метрополитена "Дарница".

Своеобразной экскурсией пользователь поделился на своем ютуб-канале. На записи можно увидеть довольно волшебную индустриальную картину построек метро, технические поезда, а также подвижной состав подземки.

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На видео, снятом с необычного ракурса Мухлынин показал, как выглядит комплекс снаружи.

Синяя гусеница на белом фоне

Депо киевского метрополитена "Дарница" / Фото Сергея Мухлынина

  • Блогер, нередко радующий киевлян эффектными фото и видео, снятыми с высоты птичьего полета, отметил, что решил устроить воздушную "экскурсию" по местам, куда не так просто попасть.
  • Дрон пролетел над депо "Дарница", которое обслуживает красную ветку  метрополитена.
  • Работает электродепо возле станции метро "Дарница", куда заезжают поезда после смены.

Решил, что сегодня пусть будет заснеженное метро. Синяя гусеница заползает в синюю норку после трудовой смены. Киев, Дарница, утро – подписал видео Мухлынин.

Смотрите видео с электродепо "Дарница" в Киеве:

Автор: Олексій Чибісов