На железнодорожном вокзале в Киеве начали заменять эскалаторы

Подрядчики Укрзализныци приступили к демонтажу старого эскалатора на Центральном железнодорожном вокзале. За 20 лет эксплуатации он перевез 250 миллионов пассажиров.

Как отметили чиновники Укрзализныци, монтаж нового эскалатора стоимостью 13 миллионов гривен начнется уже в начале февраля. Продлятся эти работы вплоть до 6 апреля.

Смотрите также На железнодорожном вокзале в Киеве установят новый эскалатор за 13 миллионов

Чиновники утверждают, что новый подъемник рассчитан на работу в течение 30 лет без капитального ремонта.

Несколько ступенек старого эскалатора сохранят

Согласно официальным данным, победителем торгов по снабжению и монтажу эскалатора стало общество "Мицуи Украина". Укрзализныця на подъемник потратит на 13% меньше, чем собиралась.

В договоре указано, что подрядчик не только должен заменить конструкцию, но и предоставлять услуги сервиса в течение 5 лет.

Новый эскалатор будет полностью приспособлен к погрузке в соответствии с современным графиком железнодорожного вокзала. Он может перевозить до 11 тысяч пассажиров в сутки.

Также эскалатор будет иметь систему автоматической дезинфекции перил, регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров.

Портеры помогут пассажирам справиться с неудобствами / Фото Укрзалізниці

На время проведения работ по замене эскалаторов в Укрзализныце запустили бесплатную услугу портеров.

Пассажиров призывают пользоваться помощью портеров / Фото Укрзализныци



Железная дорога должна быть доступна для каждого: людей с инвалидностью, матерей с детскими колясками, лыжников, сноубордистов и других. Поэтому мы продолжаем усовершенствовать нашу инфраструктуру. Замена эскалатора – это показательный и важный шаг на этом пути, ведь о новом подъемнике говорили многие годы, но установить его так и не удавалось.

– рассказал член правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Старый эскалатор планируют сдать на металлолом, однако несколько его ступенек оставят как музейный экспонат и символ начала изменений на железной дороге.