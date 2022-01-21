Як зазначили посадовці Укрзалізниці, монтаж нового ескалатора вартістю 13 мільйонів гривень почнеться вже на початку лютого. Продовжуватимуться ці роботи аж до 6 квітня.

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Чиновники стверджують, що новий підйомник розрахований на роботу впродовж 30 років без капітального ремонту.

Кілька сходинок старого ескалатора збережуть

Згідно з офіційними даними, переможцем торгів з постачання та монтажу ескалатора стало товариство "Міцуї Україна". Укрзалізниця на підйомник витратить на 13% менше, аніж збиралася.

У договорі вказано, що підрядник має не тільки замінити конструкцію, але й надавати послуги сервісу впродовж 5 років.

Новий ескалатор буде повністю пристосований до навантаження відповідно до сучасного графіка залізничного вокзалу. Він може перевозити до 11 тисяч пасажирів на добу.

Також ескалатор матиме систему автоматичної дезінфекції поручнів, регулятор швидкості, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів.



Портери допомагатимуть пасажирам впоратися з незручностями / Фото Укрзалізниці

На час проведення робіт із заміни ескалаторів в Укрзалізниці запустили послугу портерів, яка є безкоштовною.



Пасажирів закликають користатися допомогою портерів / Фото Укрзалізниці



Залізниця має бути доступною для кожного: людей з інвалідністю, матерів з дитячими візочками, лижників, сноубордистів та інших. Тому ми продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру. Заміна ескалатора — це показовий та важливий крок на цьому шляху, адже про новий підйомник говорили багато років, але встановити його так і не вдавалося,

— розповів член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Старий ескалатор планують здати на металобрухт, однак кілька його сходинок залишать як музейний експонат та символ початку змін на залізниці.