Як зазначили посадовці Укрзалізниці, монтаж нового ескалатора вартістю 13 мільйонів гривень почнеться вже на початку лютого. Продовжуватимуться ці роботи аж до 6 квітня.
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Чиновники стверджують, що новий підйомник розрахований на роботу впродовж 30 років без капітального ремонту.
Кілька сходинок старого ескалатора збережуть
- Згідно з офіційними даними, переможцем торгів з постачання та монтажу ескалатора стало товариство "Міцуї Україна". Укрзалізниця на підйомник витратить на 13% менше, аніж збиралася.
- У договорі вказано, що підрядник має не тільки замінити конструкцію, але й надавати послуги сервісу впродовж 5 років.
- Новий ескалатор буде повністю пристосований до навантаження відповідно до сучасного графіка залізничного вокзалу. Він може перевозити до 11 тисяч пасажирів на добу.
- Також ескалатор матиме систему автоматичної дезінфекції поручнів, регулятор швидкості, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів.
Портери допомагатимуть пасажирам впоратися з незручностями / Фото Укрзалізниці
На час проведення робіт із заміни ескалаторів в Укрзалізниці запустили послугу портерів, яка є безкоштовною.
Пасажирів закликають користатися допомогою портерів / Фото Укрзалізниці
Залізниця має бути доступною для кожного: людей з інвалідністю, матерів з дитячими візочками, лижників, сноубордистів та інших. Тому ми продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру. Заміна ескалатора — це показовий та важливий крок на цьому шляху, адже про новий підйомник говорили багато років, але встановити його так і не вдавалося,
— розповів член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Старий ескалатор планують здати на металобрухт, однак кілька його сходинок залишать як музейний експонат та символ початку змін на залізниці.