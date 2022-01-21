Как отметили чиновники Укрзализныци, монтаж нового эскалатора стоимостью 13 миллионов гривен начнется уже в начале февраля. Продлятся эти работы вплоть до 6 апреля.
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Чиновники утверждают, что новый подъемник рассчитан на работу в течение 30 лет без капитального ремонта.
Несколько ступенек старого эскалатора сохранят
- Согласно официальным данным, победителем торгов по снабжению и монтажу эскалатора стало общество "Мицуи Украина". Укрзализныця на подъемник потратит на 13% меньше, чем собиралась.
- В договоре указано, что подрядчик не только должен заменить конструкцию, но и предоставлять услуги сервиса в течение 5 лет.
- Новый эскалатор будет полностью приспособлен к погрузке в соответствии с современным графиком железнодорожного вокзала. Он может перевозить до 11 тысяч пассажиров в сутки.
- Также эскалатор будет иметь систему автоматической дезинфекции перил, регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров.
Портеры помогут пассажирам справиться с неудобствами / Фото Укрзалізниці
На время проведения работ по замене эскалаторов в Укрзализныце запустили бесплатную услугу портеров.
Пассажиров призывают пользоваться помощью портеров / Фото Укрзализныци
Железная дорога должна быть доступна для каждого: людей с инвалидностью, матерей с детскими колясками, лыжников, сноубордистов и других. Поэтому мы продолжаем усовершенствовать нашу инфраструктуру. Замена эскалатора – это показательный и важный шаг на этом пути, ведь о новом подъемнике говорили многие годы, но установить его так и не удавалось.
– рассказал член правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Старый эскалатор планируют сдать на металлолом, однако несколько его ступенек оставят как музейный экспонат и символ начала изменений на железной дороге.