Женщина заживо сгорела в пожаре в новогоднее утро в Киеве

В Киеве утром 1 января в частном доме нашли тело женщины. Она погибла во время пожара, который произошел в Дарницком районе.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 10:00 утра. На месте пожарные обнаружили, что пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме.

Тем временем В доме на Харьковщине в новогоднюю ночь взорвался газовый баллон: пострадали две женщины

Тело женщины обнаружили на кровати

В комнате горели мебель и личные вещи. Уже через 40 минут возгорание на площади 10 квадратных метров ликвидировали. На кровати сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшей женщины.

С огнем боролись 10 спасателей и 2 единицы техники. Причины смертельной трагедии выясняют, правоохранители проводят расследование.

31 декабря в Украине в пожарах погибли 12 человек

В последний день года в Украине вспыхнуло 125 пожаров в жилых помещениях. Они унесли жизни 12 человек, еще 4 – травмировались.

В ГСЧС рассказали, что на круглосуточном дежурстве в праздничный период находятся 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц пожарной и специальной техники.

Больше здесь В последний день года в пожарах погибли 12 человек: в ГСЧС назвали причины

Коротко о последних крупных пожарах в Украине: