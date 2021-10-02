Жители столицы собрались на "Марш за Киев": требуют реформ в городе
Источник:hromadske
В столице Украины более 40 общественных организаций 2 октября организовали "Марш за Киев". Они требуют создания комфортных условий в городе для всех.
Активисты собрались на площади Конституции возле Верховной Рады. Далее демонстранты пройдут по правительственному кварталу, сделают остановку возле ОП и направятся в КГГА.
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Активисты требуют реформ
Участники "Марша за Киев" своими общими требованиями называют:
- прекращение незаконной застройки;
- реформу общественного транспорта и мобильности;
- развитие самоуправления районных советов;
- чистую воду и воздух;
- новый Генеральный план.
Требования обещают передать политикам городских и национальных органов власти.
Что еще требуют жители Киева
К "Маршу за Киев" присоединились также 18 колонн, темы которых горожане формировали самостоятельно. Требуют:
- прекратить вырубку деревьев;
- обеспечить тротуары без ям и площадки для выгула собак;
- развивать общественные уборные и социальное жилье;
- убрать некомфортные желтые маршрутки.
После марша участники планируют организовать рейв под Киевской городской государственной администрацией.
Жители столицы собрались на "Марш за Киев" / Фото hromadske