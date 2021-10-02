Жители столицы собрались на "Марш за Киев": требуют реформ в городе

2 октября 2021 , 17:11
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Источник:

hromadske

В столице Украины более 40 общественных организаций 2 октября организовали "Марш за Киев". Они требуют создания комфортных условий в городе для всех.

Активисты собрались на площади Конституции возле Верховной Рады. Далее демонстранты пройдут по правительственному кварталу, сделают остановку возле ОП и направятся в КГГА.

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Активисты требуют реформ

Участники "Марша за Киев" своими общими требованиями называют:

  • прекращение незаконной застройки;
  • реформу общественного транспорта и мобильности;
  • развитие самоуправления районных советов;
  • чистую воду и воздух;
  • новый Генеральный план.
Обратите внимание! Весь перечень требований обнародовали в "Зеленой книге". Их реализация позволит Киеву стать современным европейским городом.

Требования обещают передать политикам городских и национальных органов власти.

Что еще требуют жители Киева

К "Маршу за Киев" присоединились также 18 колонн, темы которых горожане формировали самостоятельно. Требуют:

  • прекратить вырубку деревьев;
  • обеспечить тротуары без ям и площадки для выгула собак;
  • развивать общественные уборные и социальное жилье;
  • убрать некомфортные желтые маршрутки.

После марша участники планируют организовать рейв под Киевской городской государственной администрацией.

Жители столицы собрались на "Марш за Киев" / Фото hromadske

Автор: Олег Васьків