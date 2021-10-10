Жуткая авария с маршруткой в Киеве: пострадали 6 человек

В Киеве Вечером 9 октября в Киеве легковой автомобиль влетел в маршрутку. Автобус в результате въехал в металлическую опору и опрокинулся. В полиции рассказали детали.

Авария произошла на Броварском проспекте. Там 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

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В каком состоянии пострадавшие

Травмировались 5 пассажиров автобуса. В больницу медики госпитализировали трех, а другим – оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки.



Автобус перевернулся / Фото полиции

Как произошла авария

Автомобиль "Фольксваген" ехал в направлении метро "Лесная". Мужчина не справился с управлением и врезался в автобус рейса Киев – Бровары, который двигался впереди. Последний перевернулся.

Сведения о ДТП внесли в единый реестр досудебных расследований. Дело касается нарушения правил безопасности дорожного движения.

Обстоятельства еще устанавливается.



Автобус влетел в электроопору / Фото полиции