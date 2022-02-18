Жуткая авария со многими пострадавшими: на Киевщине столкнулись легковушка и маршрутка
Источник:ГСЧС Киевской области
В селе Липовка Киевской области утром 18 февраля произошла ужасная авария. Во время столкновения маршрутки и легковушки Renault пострадали 7 человек. Некоторых пострадавших из разбитого транспорта доставали спасатели.
О ДТП спасателям сообщили около 8:00. На место столкновения сразу же выехал караул пожарно-спасательной части.
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Renault не разминулся с Volkswagen
Уже в Липовке спасатели увидели, что легковушка Renault столкнулась с маршрутным транспортным средством Volkswagen. Из-за ДТП водителя легковой машины зажало в автомобиле. Спасатели извлекали его с помощью гидравлического инструмента.
В маршрутке на время аварии было 17 пассажиров и водитель. Семь травмированных доставили в Макаровскую центральную больницу.
Правоохранители устанавливают причины аварии
В полиции рассказали, что по предварительным данным, водитель Renault совершил столкновение во время поворота. Полицейские устанавливают обстоятельства данного события.
Смотрите фото с места аварии в Киевской области / Фото Нацполиции и ГСЧС:
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