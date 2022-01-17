В жутком ДТП погибла 11-летняя Софийка Шевченко: ее вспомнил известный украинский писатель

Владелец детского издания "А-ба-ба-га-ла-ма-га", а также известный поэт и писатель Иван Малкович рассказал о своих воспоминаниях о девочке, которая погибла в аварии. По его словам, Софийка Шевченко была ангелочком украинских читателей.

Рассказ Малковича о погибшей маленькой киевлянке опубликовали на странице издательства в фейсбуке. Писатель утверждает, что Софийка Шевченко была для него олицетворением юных украинских читателей.

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Девочка постоянно приходила на выставки и встречи авторов книг с читателями.

Спешила обо всем узнать и все успеть

Малкович написал, что при создании новых книг часто представляет читателей. А последние несколько лет их олицетворением была именно Софийка Шевченко.

Софийка была, так сказать, моим козырным аргументом в дискуссиях о духовных приоритетах современных детей. Помню свое большое удивление, когда оказалось, что в 7 лет Софийка прочитала всего Роальда Даля, семь томов Гарри Поттера и многих украинских авторов. Эта девочка почти с пеленок росла на самых лучших книжках ... совершенно удивительное дитя! Самый юный цвет нации! Софийка так спешила обо всем узнать, все успеть,

– подчеркнул писатель.

Владелец издания выразил соболезнования родителям девочки и ее бабушки.

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