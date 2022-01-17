Розповідь Малковича про загиблу маленьку киянку опублікували на сторінці видавництва у фейсбуці. Письменник стверджує, що Софійка Шевченко була для нього уособленням юних українських читачів.

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Дівчинка постійно приходила на виставки та зустрічі авторів книжок із читачами.

Поспішала про все довідатись та усе встигнути

Малкович написав, що під час створення нових книжок часто уявляє читачів. А останні кілька років їх уособленням була саме Софійка Шевченко.



Софійка була, сказати б, моїм козирним аргументом у дискусіях про духовні пріоритети сучасних дітей. Пам'ятаю своє велике здивування, коли виявилось, що у 7 років Софійка прочитала всього Роальда Дала, сім томів Гаррі Поттера і багатьох українських авторів. Ця дівчинка майже з пелюшок виростала на найкращих книжках… Абсолютно дивовижне дитя! Найюніший цвіт нації! Софійка так поспішала про все довідатись, усе встигнути,

– наголосив письменник.

Власник видання висловив співчуття батькам дівчинки та її бабусі.

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