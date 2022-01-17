Рассказ Малковича о погибшей маленькой киевлянке опубликовали на странице издательства в фейсбуке. Писатель утверждает, что Софийка Шевченко была для него олицетворением юных украинских читателей.
Смотрите также Под Киевом легковушка влетела в грузовик: погиб ребенок
Девочка постоянно приходила на выставки и встречи авторов книг с читателями.
Спешила обо всем узнать и все успеть
Малкович написал, что при создании новых книг часто представляет читателей. А последние несколько лет их олицетворением была именно Софийка Шевченко.
Софийка была, так сказать, моим козырным аргументом в дискуссиях о духовных приоритетах современных детей. Помню свое большое удивление, когда оказалось, что в 7 лет Софийка прочитала всего Роальда Даля, семь томов Гарри Поттера и многих украинских авторов. Эта девочка почти с пеленок росла на самых лучших книжках ... совершенно удивительное дитя! Самый юный цвет нации! Софийка так спешила обо всем узнать, все успеть,
– подчеркнул писатель.
Владелец издания выразил соболезнования родителям девочки и ее бабушки.
Что известно о ДТП, в котором погибла 11-летняя киевлянка
- Авария, в результате которой перестало биться сердце Софийки Шевченко, случилась 15 января около 17:45 неподалеку от Вышгорода.
- Во время выезда со второстепенной дороги водитель Honda не пропустил грузовик, который на полном ходу протаранил легковушку.
- 66-летнего отца девочки и ее саму госпитализировали в больницу, Впрочем медики спасти жизнь девочке не смогли.
- Водитель грузовика и мать ребенка в ДТП не пострадали.