"По гарячих слідах" затримано виконавця теракту в Бучі: ким він виявився

СБУ і Нацполіція "по гарячих слідах" затримали виконавця подвійного теракту в Бучі на Київщині. Він відбувся вранці 23 березня.

Також встановлюються інші причетні до злочину. Про це розповіли в СБУ та Офіс Генпрокурора.

Що відомо про теракт у Бучі?

О 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Бучі. Після прибуття на місце події екстрених служб і правоохоронців близько 7:35 – пролунав ще один.

Виконавцем теракту виявився 21-річний місцевий житель, якого завербували російські спецслужбісти через Інтернет.

Російський агент отримав від окупантів інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. Для дистанційної активації кожну з бомб він спорядив мобільним телефоном.

Далі – заклав вибухівки на місці теракту: одну під лавкою біля входу до під'їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнера.

Розпочато справу за фактом теракту.

Важливо! Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями або ви побачили підозрілі предмети та осіб чи отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ:



- чат-бот "Спали" ФСБшника",

- телефон – 0 800 501 482,

- Email – callcenter@ssu.gov.ua.

Які наслідки теракту?